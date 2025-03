“Completano i lavori per l’Amam ma dimenticano le mattonelle”

E' opportuno un controllo sull'esecuzione dei lavori. Il presidente Alibrandi: "La ditta riprenderà i lavori e sistemerà il tutto"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Più di 20 giorni fa, credo, incaricati dell’Amam hanno effettuato dei lavori in via Ecuador e hanno lasciato tutto così”.

Come risulta dalle immagini, chi ha effettuato i lavori anzichè ricollocare subito le mattonelle levate per consentire l’intervento, le ha accatastate vicino. Al loro posto è stata lasciata una copertura di terreno che potrebbe venir via alle prime pioggie.

Contattato da Tempostretto, così il presidente Paolo Alibrandi: “La ditta riprenderà i lavori e sistemerà il tutto”.