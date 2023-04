"Comunicare valori e fede nell'era dei nuovi linguaggi e del metaverso" - Tempostretto

L'incontro giovedì 20 aprile, alle 19, nella parrocchia di Santa Caterina, con relatore Francesco Pira

MESSINA – “Comunicare valori e fede nell’era dei nuovi linguaggi e del metaverso” è il tema di un seminario in programma giovedì 20 aprile, alle 19, nella parrocchia di S. Caterina di Messina. Il relatore è Francesco Pira (nella foto in basso), professore associato di Sociologia, delegato del rettore alla Comunicazione e direttore del master in esperto della Comunicazione digitale dell’Università di Messina.

L’incontro, nell’ambito di un cammino di formazione permanente per gli operatori e per la comunità, è voluto dal parroco monsignor Giò Tavilla (nella foto in evidenza con Pira), direttore degli Uffici diocesani per le Comunicazioni sociali.