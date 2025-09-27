Concerto e processione per la festa di San Michele

Stasera a Messina,, nel villaggio, il concerto di "Unavantaluna" e domenica la cerimonia religiosa

MESSINA – Festa di San Michele dal 20 al 29 settembre. Le piccole Aurora ed Eliana hanno vinto la “prima corrida”, tra musica e altri momenti d’intrattenimento. Ieri il concerto del “Resto d’Israele” del Rinnovamento nello Spirito. Stasera alle 21, al villaggio, il concerto di “Unavantaluna” e lo street food. Domenica, dopo la messa delle 17, è in programma la processione e poi un sorteggio.

Si tratta di iniziative a cura della parrocchia guidata da padre Carlo Olivieri, con l’Arcidiocesi e il Comune di Messina.