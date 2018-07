Confcommercio e oltre 50 imprenditori a confronto con il sindaco De Luca

Il presidente di Confcommercio Messina, Carmelo Picciotto ieri mattina ha accolto la visita ufficiale del neo-eletto Sindaco di Messina, Cateno De Luca, che in tale occasione ha potuto incontrare oltre cinquanta imprenditori, anima della piccola e media imprenditoria cittadina. ConfCommercio Messina ha colto l’occasione per donare un orologio da parete, un pregevole oggetto celebrativo e di buon auspicio per il futuro lavoro del Sindaco e di tutta la Giunta e il Consiglio cittadino.

Il consigliere di ConfCommercio, Maria Grazia Celona, commentando l’incontro ha affermato: “Questa visita ufficiale rinsalda e rafforza i rapporti fra corpi intermedi e le istituzioni cittadine; siamo lieti del fatto che il sindaco abbia espresso la viva volontà di apporre la propria firma ad un comitato di sostegno per la rielezione di Carmelo Picciotto alla carica di Presidente di ConfCommercio Messina”. Nella mattinata sono stati tracciati temi di comune interesse quali la cabina di regia ma soprattutto sono emerse affinità strategiche.

“Oggi – ha dichiarato Carmelo Picciotto - è necessario ed indispensabile creare una sinergia con le istituzioni e registriamo con soddisfazione che il Sindaco Cateno De Luca si sia già dimostrato attento alle esigenze delle piccole e medie imprese, incontrandone stamani una ampia rappresentanza. Un altro segnale positivo – prosegue Picciotto – è dettato dal fatto che la sua squadra di giunta è composta da giovani forze, in perfetta sintonia con il bisogno di rinnovamento e di entusiasmo che auspicavamo. Il Sindaco Cateno De Luca ha infine raccolto e ribadito la necessità di fare squadra fra le istituzioni e i corpi intermedi, come ConfCommercio, affinché Messina possa crescere e divenire il fulcro, la città playmaker fra le città metropolitane del Mediterraneo”.