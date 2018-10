La conferma: "Parcheggi in via Garibaldi all'entrata in servizio dei bus elettrici"

Era stato detto nel corso della presentazione dei 13 bus elettrici, che dovrebbero arrivare a breve, lo scorso 18 aprile (VEDI QUI). Anche nella parte di via Garibaldi compresa tra Boccetta e Giostra verranno realizzati i parcheggi a pagamento, richiesta avanzata a gran voce dai commercianti dell'associazione "Le vetrine di via Garibaldi", il cui timore era quello che la nuova amministrazione comunale potesse aver cambiato idea. Nel corso di un incontro odierno, invece, tutto confermato: i parcheggi saranno realizzati proprio appena entreranno in servizio i nuovi bus elettrici.

"Abbiamo ricevuto rassicurazioni anche in merito all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla scerbatura e alla pulizia straordinaria dei tombini, che si realizzerà proprio nel corso di queste settimane con interventi già programmati" - dice il presidente dell'associazione, Lillo Valvieri.