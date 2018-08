Confronto sindacati-A2A in Sicindustria

È servito a verificare il percorso sul rispetto gli accordi sottoscritti in Prefettura lo scorso 3 luglio il confronto che si è tenuto presso la sede della Sicindustria di Messina tra i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Giovanni Mastroeni, Tonino Genovese e Ivan Tripodi e i dirigenti nazionali e locali di A2A. Un’intesa, quella del mese scorso, arrivata dopo le denunce operate dal sindacato e che hanno portato allo sciopero dei lavoratori delle aziende dell’indotto per un mese.

«Denunce – sottolineano i rappresentanti sindacali – che hanno trovato conferma. È stato importante, quindi, come richiesto, il ruolo svolto dalla committente A2A nel procedere a far sanare una prima parte delle difformità denunciate. Siamo adesso in attesa delle risultanze delle verifiche operate dagli uffici preposti e, dopo, si procederà ad un’ulteriore verifica con l’azienda».

Rimane aperto il confronto, invece, rispetto alla gestione degli affidamenti nel sito di San Filippo del Mela e alla qualificazione delle ditte coinvolte.

«Rimaniano vigili sul percorso intrapreso – concludono i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil - auspicando una pronta e soddisfacente soluzione di quanto è oggetto della vertenza».