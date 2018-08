Il consigliere Caruso alla Lega? "Prima un confronto con gli elettori"

Il consigliere comunale Giovanni Caruso ed il consigliere della quarta circoscrizione Giuseppe Cucinotta intendono chiarire la loro posizione in merito alla notizia di un loro passaggio al gruppo politico “Lega”.A Caruso e Cucinotta è stato chiesto di aderire alla “ Lega” ma prima di assumere determinate posizioni i 2 si confronteranno con l’elettorato che li ha sostenuti e che ha sposato il loro progetto.Prima di prendere qualsiasi decisione si dovrà comprendere se il progetto della “Lega” sarà ritenuto valido per il territorio Messinese e se ci saranno le condizioni per un dialogo che dovrà essere esclusivamente mirato a creare qualcosa di importante per la città.