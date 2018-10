Palazzo Zanca, week-end interamente dedicato al “Salva Messina”

Da venerdì a domenica a Palazzo Zanca ci sarà una vera e propria full immersion per mettere a punto le misure del “Salva-Messina”.

Il sindaco Cateno De Luca, facendo seguito alle precedenti riunioni con le parti interessate, ha programmato per questo week-end un calendario fittissimo di incontri per definire le singole azioni del da sottoporre successivamente all’esame del Consiglio comunale.

Il pacchetto di misure del Salva-Messina, che verrà concordato con le parti sociali e approfondito con i consiglieri comunali, ha l’obiettivo riportare in ordine i conti sia del Comune sia delle sue partecipate al fine di evitare il dissesto e poter così procedere alla rimodulazione del Piano di riequilibro . Le linee guida già approvate dal Consiglio comunale prevedono una riorganizzazione generale della macchina amministrativa e dei servizi (VEDI QUI). Nel corso dei vari appuntamenti in programma bisognerà entrare nel dettaglio di ogni singola azione e tracciare il precorso da seguire.

Nei giorni scorsi, il sindaco De Luca ha pubblicamente invitato ai tavoli di concertazione anche Cgil e Uil, con cui lo scontro sul “Salva Messina” ha avuto toni molto duri nelle ultime settimane. Nelle scorse ore, i segretari Giovanni Mastroeni e Ivan Tripodi hanno recapitato al primo cittadino una comunicazione per chiedere di rinviare l’incontro, sia perché mercoledì 31 ci sarà la mobilitazione organizzata dai due sindacati sia perché la Cgil è in piena fase congressuale e Mastroeni sarà impegnato a Catania.

Con una lettera ufficiale, pubblicata sulla sua pagina Fb, Il sindaco fa sapere non può essere accolta la richiesta di rinvio dell’intera trattativa come sollecitato dal Cgil e Uil, perché il calendario è già stato definito ed i tempi sono strettissimi; ha tuttavia rimodulato i vari appuntamenti per consentire alla Fp Cgil di partecipare al Congresso regionale che si svolgerà a Catania nelle giornate di sabato e domenica.

Le riunioni sul “Salva Messina” andranno in diretta su Facebook.

Lunedì 29 , il sindaco De Luca terrà una conferenza stampa congiunta insieme agli assessori comunali, i dirigenti, i Cda delle società partecipate MessinaServizi Bene Comune, ATM e AMAM, i segretari confederali e di categoria, “ per illustrare – si legge nel comunicato - la definizione e la sottoscrizione dei singoli accordi relativi agli esiti dell’attività concertativa sul “Salva Messina”.

Di seguito il calendario aggiornato degli incontri:

Venerdì 26 ottobre dalle ore 22:00 ad oltranza (segretari confederali e segreta­ri di tutte le categoria). Confronto sul quadro finanziario del comune e del sistema delle partecipate e det­taglio degli effetti finanziari del "Salva Messina" in correlazione al fabbisogno per la rimodulazione e ri formulazione dell'attuale piano di riequilibrio finanziario plu­riennale

Sabato 27 ottobre dalle ore 20:00 ad oltranza Servizi Sociali

(segretari confederali e segretario di categoria per argomento in discussione)

Domenica 28 ottobre (segretari confederali e segretario di categoria per argomen­to in discussione)

Dalle ore 5:00 alle ore 7:00 AMAM

Dalle ore 7:00 alle 10:00 ATM

Dalle ore 10:00 alle ore 12:00 Messina Servizi

Dalle ore 13:00 alle ore 16:00 Riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi del Palazzo Municipale;

Pausa tecnica per la collazione dei testi

Dalle ore 20:00 ad oltranza: definizione e sottoscrizione del testo dei singoli ac­cordi di categoria e della piattaforma generale con la seguente articolazione oraria:

Dalle ore 21:00 alle ore 21:30 AMAM;

Dalle ore 21:30 alle ore 22:00 ATM;

Dalle ore 22:00 alle ore 22:30 Messina Servizi;

Dalle ore 22:30 alle ore 23:00 Servizi Sociali;

Dalle ore 23:00 alle ore 23:30 organizzazione e servizi del Palazzo Municipale; Dalle ore 24:00 ad oltranza momento conviviale per tutti i partecipanti al tavolo concertativo con gli spaghetti del Sindaco De Luca.

DLT