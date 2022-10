Continua a vele spiegate la carriera letteraria dello scrittore Renato Di Pane - Tempostretto

A Napoli, nel suggestivo “Maschio Angioino”, si è tenuta la cerimonia di premiazione della IX Edizione del Premio Internazionale “L’Ambasciatore del Sorriso” dove lo scrittore e letterario Renato Di Pane ha ottenuto il 1° posto con la lirica dialettale intitolata “’A guerra”.

Alla IV Edizione del Concorso Nazionale “La voce dell’anima”, si è piazzato al 1° posto con la poesia “Come una rosa senza spine” e i premi non terminano qui. A Milano, alla I Edizione del Concorso Internazionale “La magia delle parole”, si è classificato al 3° posto con il racconto breve “Un silenzioso addio”.

L’autore, che entro l’anno pubblicherà la sua seconda silloge, si è così espresso: “Sono davvero felice per questi ultimi riconoscimenti poiché, in ogni mia opera, cerco di trasmettere le mie emozioni e quello che sta succedendo in Ucraina mi sta toccando davvero nel profondo: auspico che torni presto la pace, poiché soprattutto i giovani devono avere un futuro migliore e noi artisti dobbiamo e possiamo fare ancora di più!”.