Controlli con autovelox da lunedì 5 a sabato 10

Il Comando del Corpo di Polizia Municipale ha disposto la prosecuzione dei servizi di controllo della velocità con autovelox, nell’ottica della prevenzione dei sinistri stradali. I servizi saranno effettuati da lunedì 5 a sabato 10, alternativamente sugli assi viari più interessati dal traffico. Il controllo si svolgerà sulla Strada Statale 114 a Santa Margherita, a Galati e Mili Marina; sulla via Consolare Pompea, sul viale della Marina Russa e in via Padre Ruggeri. Il Comando della Polizia Municipale raccomanda agli automobilisti il rispetto dei limiti di velocità su tutte le strade e l’osservanza delle regole stradali, ricordando che l’eccesso di velocità è tra le cause che incidono maggiormente sulla gravità dei sinistri.