Il convegno. "Città Metropolitana e Provincia separati in casa?"

Quale futuro per il nostro territorio? In che modo? Sono queste le domande a cui vuol dare risposta l'incontro "Città Metropolitana & Provincia-Separati in Casa?" che si terrà domani, giovedì 24 Gennaio a partire dalle 16 presso il Salone delle Bandiere del Comune di Messina.

Il pomeriggio verrà aperto da Alfredo Mangano (Coordinatore di Fare Per Cambiare) e da Cateno De Luca (Sindaco Metropolitano), seguiranno poi gli interventi di:

Pierangelo Grimaudo (Docente Associato di Diritto Pubblico de Università degli Studi di Messina)

Bernardette Grasso (Assessore alle Autonomie Locali della Regione Sicilia)

Michele Bisignano (Ex Assessore Provinciale)

Antonino Genovese (Segretario Provinciale Cisl Messina)

Alessandro Russo (Consigliere Comunale del gruppo LiberaMe)

" Gli importanti relatori presenti – spiegano gli organizzatori - consentiranno di dare solida base per comprendere a pieno la situazione attuale inerente i due enti e poter cosi dare spunto all'elaborazione di proposte utili a tutelare i servizi che sono diritto di ogni cittadino”.