Convenzione Asp-Cassa edile, al via sistema notifiche preliminari online

Sottoscritto un protocollo di intesa tra l’Azienda sanitaria provinciale, la Cassa edile di Messina e

l’Ente sicurezza Edile – Cpt di Messina, alla presenza delle organizzazioni sindacali Feneal Uil Messina, Filca

Cisl Messina, Fillea Cgil Messina, per la messa in rete delle notifiche preliminari obbligatorie ai sensi della

vigente normativa sulla Sicurezza del Lavoro. Tale sistema verrà strutturato a partire dal prossimo mese di ottobre per la semplificazione amministrativa degli adempimenti delle Imprese e Professionisti attivi nel settore che potranno, previa registrazione in autonomia su uno specifico sito internet protetto, inserire e modificare le notifiche preliminari oggi inoltrate su supporto cartaceo.

L’unicità di una piattaforma informatica che consenta l’inoltro di alcune delle molteplici comunicazioni

obbligatorie per legge e l’interscambio dei dati tra amministrazioni diverse non può che far sperare nella

rapida e diffusa adesione a tale sistema, a costo zero, da parte delle Pubbliche amministrazioni, dei

professionisti e delle imprese.

Nella foto, da sinistra: il presidente della Cassa edile di Messina Maurizio Rocco Mariorana, il Commissario dell' Azienda sanitaria provinciale di Messina Gaetano Sirna e il presidente dell' Ente Sicurezza Edile di Messina Rosario De Domenico