Coppa Italia Dilettanti, andata dei quarti tra Messina e Modica

L’ottava settimana del campionato di Eccellenza Sicilia ha regalato parecchie emozioni al proprio pubblico. Dopo la vittoria in trasferta per 1-2 nell’anticipo contro la Leonfortese, la Messana ha potuto trarre beneficio dagli esiti delle altre partite della giornata. Decisivi per la variazione della classifica la prima sconfitta stagionale dell’Avola, ossia l’1-0 in trasferta contro l’Atletico Catania Viagrande, e il successo del Modica ai danni del Vittoria, nello scontro diretto terminato con il medesimo punteggio.

Attualmente, con questa combinazione di risultati non vi è più una capolista in solitaria, in quanto Avola, Modica e Messana posseggono 19 punti a testa. Proprio la squadra della città del cioccolato sarà la prossima avversaria dei giallorossi per due volte consecutive. Doppia sfida con il Modica in Coppa mercoledì 5 novembre, sul sintetico del Sorbello Stadium di Bisconte, alle 14.30, e in campionato questo sabato. Iniziano dunque dei giorni di fuoco per entrambe le parti.

In ogni caso, la reazione degli uomini di Giuseppe Cosimini dopo l’iniziale vantaggio della Leonfortese fa ben sperare i tifosi messinesi anche in vista dei prossimi incontri.

Prima dell’andata dei quarti di finale, il tecnico dichiara: «Ho tantissima fiducia nei miei ragazzi, sono convinto che sapranno farsi valere come sempre. Lo faranno sempre con umiltà, ma con la consapevolezza che siamo una squadra importante che vorrà dare filo da torcere a tutti con le proprie caratteristiche.»

Benché la Messana abbia il vantaggio di disputare entrambe le partite nel proprio stadio casalingo, affrontare la stessa sfidante due volte nell’arco di tre giorni comporta pur sempre uno sforzo non di poco conto, soprattutto quando ci si contende una promozione alla categoria successiva.

Infatti, anche il Modica esprime un gioco molto offensivo, recentemente premiato con 6 vittorie consecutive tra campionato e Coppa, riuscendo a creare occasioni da ogni zona del campo e a rendersi pericoloso soprattutto dentro l’area avversaria. Ben 4 i calci di rigore procurati e messi a segno dai giocatori rossoblù in quest’edizione del trofeo regionale.

Data la qualità della formazione ospite, Cosimini raccomanda alla sua squadra di entrare in campo con la massima determinazione: «Il Modica è fortissimo in ogni reparto e noi vogliamo essere all’altezza di gare così importanti. Insieme al Vittoria è la squadra più attrezzata per svolgere un ruolo da protagonista fino alla fine. Ho detto ai ragazzi di vivere questa settimana con grandissimo entusiasmo, perché sono queste le partite con cui ci dovremo confrontare sempre. Per me, se si considera l’intera rosa a disposizione, loro sono la squadra più forte di questo girone. Noi ci teniamo alla Coppa e il Modica ci dirà a che punto siamo con la nostra crescita e che ruolo vogliamo svolgere in questo campionato.»

In particolare, due attaccanti rossoblù stanno attraversando un periodo di ottima forma e potrebbero rappresentare l’ago della bilancia, ovvero Luca Savasta e il capocannoniere Tommaso Bonanno, ex Messina. Riflettori puntati anche su David Valença, mediano portoghese che nell’ultima stagione ha conquistato una storica promozione in Serie D con l’Athletic Palermo.

Questa l’opinione del tecnico dei padroni di casa: «Bonanno lo conosco da anni. Io avevo gli Allievi nazionali del Messina e lui era nella Primavera, non mi sorprende quello che ha dimostrato in questi anni. Due anni fa ho avuto nelle giovanili del Messina anche Alioto. Ammiro molto Valença, Savasta e tanti altri, tutto questo a dimostrare la rosa importante che ha il Modica.»

Nel frattempo, Cosimini può contare sull’intera squadra a disposizione, eccezion fatta per il solo Francesco Sciotto, ancora ai box per questa settimana. Tornerà in campo Giuseppe Rizzo, indisponibile contro la Leonfortese per squalifica.

Per ostacolare le incursioni degli ospiti, la linea difensiva schierata davanti al portiere Ferrara potrebbe essere composta da Mazzola, Rizzo e Tricamo. Pare certa la presenza dal primo minuto di Manolo De León, indispensabile per le sue doti di dribblatore, di assist-man e anche di finalizzatore, come dimostrato dalle due reti nelle ultime due settimane. Da decidere il suo ruolo, sebbene sia più probabile un suo impiego come centrocampista centrale insieme a Biondo e Gargiulo. Sulle fasce è ancora ballottaggio tra più elementi, ma risultano favoriti Fragapane e Deodato. In attacco verso la riconferma Cannavò e Franchi.

Manca solo un giorno per giocarsi l’accesso alle semifinali, il tempo stringe e presto si stringerà ulteriormente la cerchia delle squadre in corsa per il titolo. Per la Messana ogni singola scelta dovrà essere effettuata con minuzia: infatti, sarà necessario chiudere l’andata con uno scarto rassicurante, in quanto la vittoria in sé potrebbe non essere sufficiente al passaggio del turno.

Riccardo Giacoppo