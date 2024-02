Corruzione a Messinambiente, la sentenza

Una sola condanna e tante prescrizioni al processo per le presunte tangenti prima della liquidazione della società

MESSINA – Si chiude con una sola condanna e taante prescrizioni il processo sulla gestione, in fase liquidatoria, di Messinambiente, l’utility che si occupa di raccolta e spazzamento in città. Il Tribunale (presidente Grimaldi) ha condannato a 4 anni e mezzo l’ex responsabile amministrativo Antonino Inferrera, per la sola accusa di peculato. Inferrera è stato interdetto dalle cariche pubbliche, gli sono state confiscate somme fino a 5 mila euro e dovrà risarcire le parti civili. Cade per prescrizione invece l’accusa di corruzione, decisa anche per gli altri imputati, che escono così dal processo: ovvero gli imprenditori Marcello Di Vincenzo e Francesco Gentiluomo e il broker assicurativo Antonino Buttino.

Il lungo processo

L’indagine, coordinata dal pubblico ministero Stefania La Rosa, risale al 2015. Il processo è cominciato nel 2017 e, complice gli anni di stop del covid e le lungaggini, è terminato soltanto oltre 10 anni dopo i fatti contestati. I fari della Procura si erano accesi sugli affidamenti alle imprese private, effettuate bypassando le procedure ad evidenza pubblica malgrado la utility è ormai da quasi un decennio partecipata al 100% dal pubblico.

Le presunte tangenti

Anche i rapporti con gli imprenditori che si erano aggiudicati i servizi erano a tutto vantaggio di Inferrera, ipotizzarono gli investigatori, visto che ognuno di loro ha a sua volta liquidato somme all’ex braccio destro del liquidatore, sotto forma di forniture per consulenze. In un caso, invece, uno degli imprenditori che hanno ottenuto gli affidamenti compare in una terza società di cui fa parte lo stesso Inferrera.

Le difese hanno visto impegnati gli avvocati Giuseppe Carrabba, Francesco Forganni, Danilo Di Salvo, Carlo Autru, Tommaso Calderone, Giuseppe Di Pietro.