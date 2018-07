Frana a Capo Alì, lievemente ferito automobilista. Riviera tagliata in due

ALI’ TERME. Capo Alì nuovamente chiuso per frana. In piena estate. Lo smottamento, questa mattina poco prima delle 10. Mentre la terra e i messi venivano giù stava transitando una Bmw serie $, in direzione Catania, con a bordo un giovane di Itala. Ha fatto giusto in tempo a superare l’area in cui stava avvenendo lo smottamento, finendo la corsa sulla parete rocciosa. E’ andata bene. Il giovane conducente, rimasto lievemente ferito, è stato trasferito al presidio del 118 di S. Teresa di Riva.

Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul luogo sono giunti i carabinieri della locale stazione al comando del luogotenente Salvatore Garufi, i Vigili del fuoco, i Vigili urbani e gli amministratori comunali con in testa il sindaco Carlo Giaquinta e il suo vice Nino Melato. “Non è tollerabile – dichiarano all’unisono – che accada una cosa simile. Ci muoveremo nelle sedi opportune per affrontare la situazione che va risolta in modo concreto, una volta per tutte”. Il Capo è stato chiuso al transito. La riviera jonica è tagliata di nuovo in due. Per l’ennesima volta.