Scaletta. Ladri si fingono clienti: furto con destrezza in gioielleria

SCALETTA. Furto con destrezza ieri nel tardo pomeriggio in una gioielleria in contrada Divieto. Ad agire è stata una coppia di mezza età. Fingendosi clienti, l'uomo e la donna sono entrati nel negozio per acquistare. All'interno vi era solo il titolare, che si è prodigato a far vedere i preziosi. I primi non sono piaciuti, così la coppia ha chiesto di visionarne di altri. Alla fine i due non hanno acquistato nulla e dopo aver ringraziato sono andati via. E' stato quando il titolare della gioielleria ha rimesso a posto i gioielli che si è accorto di essere stato derubato. All'appello mancavano anelli, collane ed articoli di bigiotteria (secondo una prima stima per un valore di circa un migliaio di euro). Dei due si è persa ogni traccia. A quel punto al titolare non è rimasto altro da fare che informare i carabinieri dell'accaduto.