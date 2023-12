Da qui nessuno passa - Tempostretto

Nemmeno i paletti dissuasori bastano a garantire il libero transito di pedoni e disabili

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Via Garibaldi nei pressi di Piazza Juvara. Precisione millimetrica per non dare nessuna speranza di transito, neanche ad un pedone.”

Come si vede nell’immagine, lo scivolo del marciapiede è protetto da paletti dissuasori che, purtroppo, nulla possono contro l’ottusa maleducazione dell’incivile di turno. La sua auto è, infatti, parcheggiata in modo tale che chi vuole passare a piedi o in carrozzina deve portarsi pericolosamente sulla carreggiata in cui transitano le auto.