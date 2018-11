Dal 7 al 9 torna a Faro Superiore la Mostra mercato dell'artigianato

Anche quest’anno per il sesto anno consecutivo torna l’appuntamento con la mostra mercato dell’artigianato organizzata dall’associazione Faroperfare.

Appuntamento nel campetto parrocchiale a Faro Superiore il 7, l’8 ed il 9 dicembre.

Come da tradizione in programma ci sono esposizioni di prodotti artigianali, spettacoli con scuole di danza e festa per i più piccini con giocolieri ed intrattenimento, laboratori, animazioni, sport, tutto arricchito da ottimo cibo. Tra gli stand quest’anno anche anche Sparso Food con i suoi preparati di carne.

Si inizia il 7 dalle 16 con i primi eventi. Nel week end invece il divertimento e le iniziative sono assicurate sin dalle 10.30 del mattino