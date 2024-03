Dal villaggio Unrra a Palermo per riabbracciare Padre Teodoro Di Bella

Alcuni parrocchiani hanno voluto incontrare quello che è considerato il fondatore della comunità insieme a Padre Luigi da Castelbuono

PALERMO – La comunità del villaggio Unrra ha voluto rendere omaggio a Padre Teodoro Di Bella, considerato insieme a Padre Luigi da Castelbuono il fondatore della comunità stessa. E così sabato 16 marzo decine di abitanti del villaggio si sono recati a Palermo per un incontro alla chiesa P.P. Cappuccini, occasione per riabbracciare e incontrare nuovamente una figura cruciale per il paese.

L’attività di Padre Teodoro è andata avanti dal 1970 al 1989 e sono stati centinaia i ragazzi e le ragazze cresciuti all’interno di una comunità sempre più affiatata, proprio grazie all’attività della sua chiesa. Padre Teodoro e Padre Luigi, ricordano i parrocchiani, sono stati “padri, fratelli, amici e guide spirituali condividendo con il villaggio ogni momento vissuto come una grande famiglia perché loro erano sempre presenti”. Il gruppo ha trascorso il viaggio sotto la guida spirituale di suor Maria Giunta e si è riproposto di tornare da Padre Teodoro tra due anni, il 18 marzo 2026, in occasione del suo 60esimo anniversario di sacerdozio.