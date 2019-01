“Abbiamo destinato 800 mila euro nel 2018 per gli interventi di somma urgenza e sono stati già abbattuti circa 250 alberi a rischio schianto. Stiamo prevedendo 6 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 per avviare e completare le potature ordinarie. Dalla sua pagina Fb , il sindaco Cateno De Luca fornisce alcune informazioni sull’ abbattimento degli alberi.

“Abbiamo registrato l’assenza di potatura dei circa 18.000 alberi da oltre 20 anni”, scrive ancora