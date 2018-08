De Luca: “Non possiamo dare case a tutti”

“Vorremmo dare case a tutte le famiglie che non hanno un tetto dove stare ma purtroppo per ora non rientra nelle nostre possibilità”. E’ il commento del sindaco De Luca al termine dell’incontro con i rappresentanti degli inquilini delle baracche dell’ambito ANNUNZIAT, ai quali – spiega il primo cittadino – “abbiamo chiarito la cornice degli aventi diritto”.

“Per ora – conclude il sindaco -possiamo e dobbiamo occuparci delle famiglie che da generazioni vivono nelle baracche e che meritano di ottenere ciò che circa 30 anni fa la legge regionale 10/90 ha stabilito per loro”.