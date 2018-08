Decentramento, Cacciotto: “Messina quando applicherà la legge?”

Il consigliere della terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto interviene sul decentramento.

“La legge n. 11 del 2015 – scrive in una nota - ha “ordinato” alle città metropolitane, tra cui Messina, di dare attuazione al decentramento circoscrizionale pena la nomina di un commissario ad acta. Il 10 luglio è iniziata ufficialmente l’attività della Terza Circoscrizione presieduta dal presidente decano Cucè. Orbene, in più di un mese, il presidente decano Cuce’, a parte partecipare alla consegna della fascia tricolore al Sindaco, non ha posto in essere nessun atto indirizzato al Sindaco e all’Assessore al Decentramento per “responsabilizzare” l’Amministrazione e dare luogo al decentramento dei servizi”.

“Decentramento significa avvicinare i servizi al cittadino; bisognerebbe capire cosa il Sindaco voglia fare dato che in campagna elettorale aveva addirittura manifestato la volontà di chiudere le circoscrizioni (fatto non possibile se non tramite legge regionale). Vista dunque l’inerzia del Presidente Cucè, nei prossimi giorni, nel rispetto dei ruoli e di tutti i presidenti, mi farò promotore di un incontro per capire se la nostra città vuole adeguarsi alla legge”.