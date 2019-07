Degrado a S.Lucia sopra Contesse - Tempostretto

Gentile redazione sono una abitante di Santa Lucia sopra Contesse e vorrei invitarvi a fare un salto da queste parti per documentare lo stato di assoluto degrado e abbandono di questo rione. Allego foto di una delle tante discariche che si autoalimentano da settimane senza che nessuno intervenga; vi assicuro che quella documentata è solo una piccola parte. Ringrazio per il vostro servizio e spero in un vostro riscontro.saluti