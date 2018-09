Bucalo: “Tempi lunghi per risolvere i problemi legati all'edilizia scolastica”

“Prendo atto delle dichiarazioni del sindaco di Messina Cateno De Luca, ma credo che i tempi per risolvere i problemi legati all'edilizia scolastica saranno purtroppo diversi da quelli da lui immaginati. I fondi messi a disposizione dal ministro dell'Istruzione Marco Busetti infatti, non arriveranno in tempo utile per coprire la proroga concessa dal governo fino al 31 dicembre 2018". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia Carmela Ella Bucalo.

"Fratelli d'Italia - aggiunge - aveva presentato un emendamento nel dl Milleproroghe affinché venisse concesso un lasso di tempo più ampio, fino al 31 dicembre 2019, per effettuare i lavori necessari. Una scelta questa, che era motivata con dati ben precisi su studi e interventi da effettuare nelle tante strutture scolastiche. Ma il nostro emendamento - ricorda l'esponente di Fdi - è stato bocciato dall'ottusità di un governo che non ha voluto tenere conto della mancanza di fondi e della tempistica dei lavori".