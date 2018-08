Il CDA della SRR Area Metropolitana di Messina - alla presenza del Sindaco Cateno De Luca, del Presidente Santino Poló Briguglio, dell’assessore all’Ambiente Dafne Musolino, del Direttore Generale . Arturo Vallone, del rappresentante della Città Metropolitana Fabio Famà, dei sindaci di Letoianni, di Villafranca Tirrena e dei Collegio dei Revisori dei Conti ha approvato l’avviso pubblico per la realizzazione degli impianti mobili di compostaggio che serviranno ad incrementare la frazione organica della raccolta differenziata. Il Consiglio ha anche deliberato di avviare l’interlocuzione con il Conai per avviare le campagne di divulgazione e promozione gratuite della raccolta differenziata e di predisporre il regolamento per l’istituzione del corpo degli ispettori ambientali.