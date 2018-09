I dirigenti non mandano le relazioni in aula: la I commissione insorge

Il presidente della 1^ Commissione consiliare Infrastrutture e lavori pubblici Libero Gioveni bacchetta alcuni dirigenti di Palazzo Zanca per la mancata produzione alla Commissione da parte dei Dirigenti ai lavori pubblici e alla Protezione civile delle relazioni sulle verifiche effettuate o da effettuare in tutte le infrastrutture di competenza comunale. Relazioni richieste dalla commissione per iscritto, visto che il sindaco De Luca ha diffidato i dirigenti a non partecipare al momento ai lavori d'Aula. La commissione stigmatizza all'unanimità quanto accaduto per l'impossibilità materiale di poter esercitare il ruolo di indirizzo e di controllo attribuito dalla legge all'organo consiliare nell'interesse della cittadinanza.

“La Commissione - prosegue Gioveni - vista la delicatezza dell'argomento, si è determinata nell'inviare un ulteriore sollecito agli stessi Dirigenti diffidandoli a produrre urgentemente gli atti richiesti, visto che il recente "diktat" del sindaco riguardava solo la loro "non presenza" in Aula ma non certamente quello di non rispondere per iscritto alle richieste delle varie Commissioni”.