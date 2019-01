Disagio abitativo, SI Cobas Messina incontra De Luca

Giovedì 24 Gennaio, alle ore 15, il Fronte Popolare Autorganizzato - SI Cobas Messina incontrerà il sindaco De Luca e la sua Giunta, alla presenza anche del Presidente di Arisme, Marcello Scurria. Al centro della riunione il futuro dei nuclei familiari che vivono negli ex edifici scolastici che l’amministrazione intende affidare ai privati ((Ex Pietro Donato, Ex Foscolo, Ex Asilo di S. Lucia, e Catarratti). “ Siamo vicini a queste famiglie ed alle loro preoccupazioni, tuttavia, siamo perfettamente consapevoli delle condizione di malessere in cui vivono e che l’obbiettivo primario della lotta deve essere una casa dignitosa. Pertanto, prima di dichiarare guerra e seminare allarmismi, preferiamo che sia il Sindaco stesso a chiarire la propria posizione davanti alle famiglie alle quali il 16 Ottobre dava delle garanzie”.

Si discuterà altresì del disagio abitativo in maniera ampia e si affronteranno tematiche quali: Graduatoria ERP attualmente bloccata; Legge sulla Morosità Incolpevole; Risanamento e Sbaraccamento; Determina Comunale sull’Autorecupero e Autocostruzione degli Alloggi Popolari ed Edifici Pubblici con eventuale cambio di destinazione d’uso.