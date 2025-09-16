Discarica abusiva al villaggio Santo, interviene Messina Servizi

L'obiettivo è avviare una nuova campagna di comunicazione contro l'abbandono in strada dei rifiuti in parallelo con la bonifica. Un reato penale

MESSINA – In estate è stato boom di discariche abusive e abbandono di rifiuti in strada. E la presidente di Messina Servizi, Maria Grazia Interdonato, evidenzia che durante questa stagione c’è sempre un’escalation. Ma a Palazzo Zanca si è deciso di rafforzare l’impegno contro questo reato penale. Nonostante si prevedano sanzioni fino a 18mila euro, in base al decreto legge 116, tanti cittadini sottavalutano questo comportamento. Ieri pomeriggio, intervento della partecipata a villaggio Santo dove gli operatori hanno trovato di tutto all’aperto: materassi, frigoriferi, mobili, sedie, tavoli. E, ogni giorno, il nostro giornale riceve segnalazioni al numero 366 872 6275 su questa piaga sociale. Una vera e propria “malattia”, sul piano del comportamento, con danni enomi all’ambiente, all’igiene e alla qualità della vita.

Dopo #machitelofare, si avvia dunque una nuova campagna comunicazione, pubblicizzando le azioni di bonifica. Un’azione congiunta tra Messina Servizi, polizia municipale e Comune, con gli assessori Massimiliano Minutoli e Nino Carreri, ieri presenti durante l’intervento.

L’incremento delle telecamere, l’informazione, la bonifica e la repressione sono tutti aspetti che si punta ad armonizzare. La battaglia è anche culturale e sociale.

