Da domani al 7 gennaio isola pedonale in via Ettore Sacchi

10 dicembre 2018 MESSINA - In occasione delle festività natalizie, limitatamente al periodo compreso tra domani, martedì 11 sino al 7 gennaio 2019, sono state disposte la chiusura al transito veicolare della via Sacchi, provvedendo alla collocazione della segnaletica verticale e di transenne metalliche in corrispondenza delle intersezioni con il viale San Martino e la via dei Mille, e la direzione obbligatoria diritto sul viale San Martino, ad intersezione con la via Sacchi. Da giovedì 13 e sempre sino al 7 gennaio 2019, vigerà inoltre il divieto di sosta 0-24 su entrambi i lati di via Sacchi.