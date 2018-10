Domani, alle 9:30, presso l'Auditorium della scuola “Manzoni”, si svolgerà la celebrazione dell ’Erasmus Day 2018, organizzato in occasione dell'incontro transnazionale tra i Paesi partecipanti al progetto Erasmus + “Languages et cultures latines: diversite, rencontres et overture à l ’interna- tional pour une inclusion reussie”.