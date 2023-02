Domani giornata calabrese per Elly Schlein: chiusura a Reggio - Tempostretto

La tappa reggina sarà la terza e ultima del 'giro' calabrese della competitor che tenterà di sfilare la segreteria nazionale dèm dal carniere di Bonaccini

REGGIO CALABRIA – Tra poche ore, giornata interamente calabrese per Elly Schlein, la competitor che col voto ai gazebo del 26 febbraio tenterà di sfilare dal carniere di Stefano Bonaccini una segreteria nazionale del Partito democratico che, alla luce dell’andamento della “fase uno” delle Primarie, pare tuttavia molto difficile possa sfuggirgli.

Domani, all’insegna del suo slogan iconico Parte da noi!, la Schlein aprirà il suo ‘giro’ in Calabria a Cosenza, al Liaison Office dell’Università della Calabria di Arcavacata, dov’è attesa per le 11,30.

Appuntamento intermedio alle 15,15 nel capoluogo calabrese, Catanzaro, nel Salone del Consiglio provinciale al ‘classico’ Palazzo di Vetro.

Come già accennato, chiusura in riva allo Stretto con l’incontro previsto per le 19 al cineteatro metropolitano di via Nino Bixio, alle spalle della Stazione centrale.

Articoli correlati