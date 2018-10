Oggi la Giornata Nazionale del Cane Guida per ciechi. Il programma

La XIII Giornata Nazionale del Cane Guida per ciechi sarà celebrata oggicon una serie di appuntamenti curati dalla sezione territoriale di Messina dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Alle ore 9.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, è previsto il saluto delle Autorità; alle 10, un incontro-dibattito sul ruolo dei cani guida e sul servizio offerto ai ciechi, cui prenderanno parte il presidente nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Mario Barbuto; la componente della direzione nazionale, Linda Legname; il presidente regionale Gaetano Minincleri; i presidenti delle nove sezioni provinciali siciliane, oltre a tanti non vedenti accompagnati dai loro fedeli amici a quattro zampe. Alle 11.30, i partecipanti all’evento con i cani guida ed i bastoni bianchi effettueranno una passeggiata in via Garibaldi – lato mare – sino alla Prefettura, dove alle 12.15 è in programma l’incontro con il prefetto di Messina, Carmela Librizzi. La “Giornata” si concluderà alle 13 con il raduno al Centro Regionale “Helen Keller” – scuola cani guida per ciechi, in via Tremonti – Fondo Cardia.