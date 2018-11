Domani il ricordo di Neera, la scrittrice Anna Radius, a cento anni dalla morte

26 novembre 2018

MESSINA - Domani, martedì 27, alle ore 17, al Palacultura, in occasione del centenario della morte di Anna Zuccari Radius, scrittrice in arte Neera, si terrà una manifestazione con l’esposizione biblio-documentaria, organizzata dalla Biblioteca comunale “Tommaso Cannizzaro”. All’evento parteciperanno lo storico Giovanni Molonia e la professoressa Daniela Bombara che, con un intervento dal titolo “Al di là degli ardori romantici: Neera (Anna Radius)”, esporrà vita, opere e corrispondenza epistolare di Neera con Tommaso Cannizzaro. Anna Radius, scrittrice milanese, vissuta tra l’800 e il 900, nel creare figure di donne condizionate dalle ideologie e norme sociali del tempo, ha anticipato il discorso sulla questione femminile. Molto vicina all’ambiente verista, era legata da una grande amicizia al poeta messinese Cannizzaro, al quale donò le prime edizioni dei suoi romanzi. La Biblioteca Cannizzaro, infatti, possiede opere e un ricchissimo epistolario tra Neera e Cannizzaro, in cui i due si confrontano su temi letterari, artistici e personali.