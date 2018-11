Domenica 11 a Piazza Duomo "Un cliclamino per la ricerca"

Domenica 11 novembre e domenica 8 dicembre l'Aipamm promuove presso il sagrato del Duomo l'iniziativa "Un ciclamino della ricerca". Acquistando una pianta sarà possibile contribuire alla ricerca. L Aipamm ha per scopo :informare i pazienti affetti da malattie Mieloproliferative croniche e le famiglie dei pazienti dei progressi nella terapia e nella diagnosi di queste patologie. Aiutare i pazienti nella loro vita con la malattia.

Promuovere progetti di studio nel campo della diagnosi e della cura delle Mieloproliferative e supportare la formazione di giovani ricercatori operativi in questo campo.

L associazione ha l' obiettivo di aumentare le opportunità di ricerca scientifica sulla causa e la cura delle malattie Mieloproliferative (Trombocitemia essenziale ,Policitemia Vera,Mielofibrosi Idiopatica),di divulgare la conoscenza delle malattie fra i pazienti ed i medici,è promuovere un assistenza adeguata ai malati ed alle loro famiglie

L associazione si propone di perseguire tali finalità valorizzando le reti di ricerca italiana ed europea già operanti,ovvero il Rimm(Registro Italiano della Mielofibrosi)coordinato dal Centro per lo studio e la cura della Mielofibrosi presso la fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia ,la MDP Foundation..ossia un organizzazione negli Stati Uniti che si occupa dei pazienti con Malattie Mieloproliferative croniche,il consorzio Leukemianet ,una rete di ricerca europea sulle Malattie ematologiche maligne,l 'Ail..e l'