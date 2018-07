La donazione del sangue salvagente dell'estate. Appello dell'Avis

Continua la campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue promossa dall' Avis di Messina. La donazione del sangue sarà il salvagente dell'estate: questo lo slogan della campagna dell'associazione per il 2018. Le malattie non vanno in ferie ha sostenuto il presidente Franco Previte.

Donare il sangue é un Gesto di solidarietà e di altruismo che fa bene agli altri ed a sé stessi. Gli obiettivi nella vita sono importanti. E quando si tratta di salvare vite umane diventano fondamentali - ha dichiarato l'avv. Silvana Paratore, coordinatore campagna Avis delle Forze armate -. Prima di partire per le vacanze donare perché il sangue è un mezzo terapeutico salvavita, prezioso e insostituibile. L'avis Messinasorge in via Ghibellina 150 ed é aperto tutti i giorni dalle 7 alle 11.