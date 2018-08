Dopo trent'anni di nuovo insieme. "Ragazzi" della sezione C del Maurolico si ritrovano

Ci siamo diplomati nel 1988 al Regio Liceo F.Maurolico di Messina. Classe III C. E da allora non ci siamo mai più riuniti. Alcuni di noi sono rimasti in contatto, ma i più hanno vissuto la loro vita senza magari rivedersi più nonostante si vivesse nella stessa citta’.

Poi in una domenica in spiaggia è stato creato il gruppo su whatsapp. Parte la caccia a tutti i compagni dispersi, rintracciati nei modi più disparati e fantasiosi. Si dà il via ad una chat sfrenata, unica, coinvolgente. Nell’arco di circa una settimana si organizza la reunion coinvolgendo anche alcuni dei docenti di quel quinquennio i professori LIliana Barbera, Maria Calatozzolo, Maria Frada’, Padre Michele GIacoppo, Nuccio Persichina e Domenica Sorrenti.

Dopo 30 anni, il 10 agosto di quest’anno finalmente eccoci. Ridiamo appena ci vediamo pensando a tutte le paranoie su cosa indossare per l’occasione, su quante rughe abbiamo, i chili di troppo, i capelli in meno. Ci ritroviamo come se fossimo al ritorno dalle vacanze.

Ci siamo noi, che come ragazzini ridiamo, ci parliamo, ci guardiamo negli occhi, ci scambiamo confidenze, ci raccontiamo progetti, ci prendiamo in giro, ci facciamo i selfie. Non ci interessa nulla di cosa siamo adesso ci interessa solo stare insieme con un po' di leggerezza e ridere e divertirci.

ECCO L’APPELLO, COME DA TRADIZIONE CON PRIMA IL COGNOME E POI IL NOME :

Bonasera Titti

Bonfiglio Germana

Bongiovanni Daniela

Cadili Enza

Catanese Manuela

D'Arrigo Teresa

De Luca Adriana

Di Pietro Maria Pia

Drogo Manuela

Mazzaglia Lidia

Nastasi Antonio

Pandolfino Lilli

Ponzio Antonio

Russo Alessandra

Scimone Rossella

Scionti Mariella

Sorrenti Rita

Zaccone Maria Rita

