11 novembre 2018

MESSINA - Si è concluso il dragaggio del porto di Tremestieri, iniziato venerdì scorso. In quattro giorni, la Giuseppe Cucco ha portato via i circa 10mila metri cubi di sabbia che si erano accumulati. I due scivoli, quindi, tornano fruibili in contemporanea. Prosegue, invece, il maxi dragaggio a sud del porto.

