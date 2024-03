È morta Emi Mammoliti, anima della saletta “Milani”

Il ricordo di Ninni Panzera: "Una colonna del Messina Film Festival e di Taormina Arte. Da oggi Messina è più povera"

MESSINA – Emi Mammoliti è stata un faro della cultura cinematografica messinese. Dietro le quinte, è stata, con Ninni Panzera, l’anima della saletta “Milani” e del Messina Film Festival negli anni Novanta. E poi ha continuato la sua attività culturale per Taormina Arte. All’età di 66 anni, Emi Mammoliti è morta e sono in tanti a ricordarla nella pagina Facebook della saletta “Milani”. Ne ricordano la competenza, la sensibilità, la dolcezza ma anche la fermezza nel difendere il cinema di qualità.

Panzera: “Una colonna della Milani, competente e con il sorriso sulle labbra”

Così la ricorda Ninni Panzera, già segretario generale di Taormina Arte, e che nel 2023 ha ripreso in una forma nuova il Messina Film Festival: “Un pensiero e un ricordo non può non intrecciarsi con l’esperienza della saletta Milani. Quel luogo ormai mitico, che sopravvive struggente nei ricordi di molti messinesi. Di quella straordinaria esperienza umana e professionale Emi era la colonna. La programmazione era studiata meticolosamente. Per potere essere proiettato, un film doveva essere di grande qualità. Era rigida. Ma questa sua caratteristica ha fatto sì che nascesse una sorta di marchio di fabbrica. Sempre disponibile, sorridente, con grande competenza attraversava i territori cinematografici più impervi”.

Continua Panzera: “E, dopo la chiusura della saletta, forse non ha più visto un film al cinema. Grande colonna anche del Messina Film Festival e di Taormina Arte. Quest’ultimo un altro luogo in cui ha espresso la sua capacità e la sua profonda competenza. La città sarà un po’ più povera. Mancherà quel suo sguardo sereno sulle cose e il suo occhio affabile. Buon viaggio Emi. Saluta Fano, Domenico, Rosanna e Mimmo. E organizzate qualcosa di bello anche lassù!”.

Nel dicembre 2021 era morto Fano Coco, proiezionista della saletta.

I funerali di Emi Mammoliti saranno mercoledì 27 marzo, alle 12, nella chiesa di San Nicola di Messina.

Ai familiari le condoglianze di Tempostretto e del direttore Marco OIivieri.