Editoria, deputata Cinquestelle chiede verifica dei contributi alla Ses

L'interrogazione della parlamentare Stefania Ascari

Ripartizioni delle risorse del fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria per l’anno 2023: una parlamentare chiede una richiesta di verifica dei contributi alla Ses. Stefania Ascari, deputata del Movimento Cinquestelle, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta rivolta al presidente del Consiglio e al ministro della Cultura.

In particolare, pone un quesito: “In base all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del 2017, non possono accedere ai contributi le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati, o partecipati da società quotate in mercati regolamentari. Di conseguenza, da un semplice controllo all’anagrafe delle imprese, la società Ses Spa di Messina, che fa capo alla Fondazione Bonino Pulejo, editrice della Gazzetta del Sud e proprietaria del Giornale di Sicilia di Palermo, risulta beneficiaria già dal 2019 di un importo di circa quattro milioni di euro l’anno di contributi all’editoria, nonostante sia partecipata con una quota rilevante del 33,53 per cento dalla Italmobiliare Spa di Bergamo. Società con cento milioni di capitale sociale, quotata in Borsa, al segmento Ftse Italia Mid Cap, già dal 1980″.

Da qui la richiesta della parlamentare a presidente e ministro: “Si chiede, dunque, se non ritengano opportuno svolgere i controlli di competenza sulla circostanza segnalata ed eventualmente adottare iniziative volte a provvedere al pronto recupero delle somme erogate in violazione di legge dal 2019 al gruppo citato in premessa, che non risulterebbe avere i requisiti previsti dalle norme che regolano il settore”.

Ora si attende la risposta da parte del governo e l’eventuale verifica.

Foto Fabio Cimaglia / LaPresse