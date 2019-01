Educazione alla legalità. Oggi e giovedì incontri alla scuola Albino Luciani

8 gennaio 2019

MESSINA - Si svolgeranno oggi e giovedì presso la sala riunioni Istituto Comprensivo “Albino Luciani” gli incontri formativi realizzati in collaborazione con la “Piccola Comunità Nuovi Orizzonti”, moderati dall’avv. Alessandra Currò dell'Azione Cattolica di Messina. L’iniziativa, inserita nell’ambito del concorso grafico-pittorico “Legalità è…Libertà”, coinvolge gli alunni dell’Istituto in un percorso di riflessione e dibattito sui temi della legalità e del rispetto del prossimo. L’evento si inserisce in un percorso di educazione alla legalità che è parte fondamentale del curriculo d’Istituto e nasce dalla necessità di coinvolgere gli alunni sin dalla scuola primaria e sensibilizzarli ai temi della legalità e del rispetto delle regole sociali.