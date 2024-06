Ecco i dati definitivi

Sfida elettorale nel Messinese: 10 Comuni pronti a eleggere i nuovi amministratori. Ecco i dati finali dell’affluenza, chiusi i seggi alle 23 dopo la due giorni elettorale.

Brolo ha il 74,79 per cento di votanti. Longi il 72,11 per cento. Mandanici vede come affuenza il 59,30%, Oliveri è al 57,10%, Forza D’Agrò 59,82 per cento, Condrò 78,39% (dato più alto), Rometta al 66,38%, Spadafora al 66,99%, Falcone al 57,61%, Leni 56,44 per cento.

Articoli correlati