Va a Elisabetta Pandolfino, fotografa ed artista, il premio eccellenza "Santa Sofia"

Nella serata di ieri, in occasione del 65esimo anniversario di Padre Riccardo Cardullo, a Zafferia, si è tenuto il premio "Eccellenza Santa Sofia 2018".

Quest'anno il riconoscimento è andato alla fotografa ed artista messinese Elisabetta Pandolfino, per essersi distinta con la sua scoperta dello " Scatto Mentale", tecnica che dimostra come, attraverso una qualsiasi fonte luminosa, si può scrivere o disegnare attraverso uno scatto fotografico, in modo leggibile a tutti senza vedere nulla nello stesso momento.

Nel corso della serata, dopo il concerto della banda del maestro Grioli, i presenti hanno potuto ammirare alcuni lavori e assistere in maniera diretta alla realizzazione di uno "Scatto Mentale".

Presente all'evento anche il consigliere di quartiere Terranova.