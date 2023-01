L'emozione di Alberto Urso: "Non vedo l'ora di cantare a piazza Duomo" VIDEO - Tempostretto

Per l'artista messinese sarà il primo concerto in città: "Vivo in America ma quando posso torno subito"

MESSINA – Il messinese Alberto Urso chiuderà gli eventi musicali di Natale con l’atteso concerto di Piazza Duomo. Stasera il cantante riceverà l’abbraccio della città, per la prima volta a 4 anni dalla vittoria ad Amici nel 2019. Da allora il 13esimo posto in classifica a Sanremo nel 2020, tour, concerti e il trasferimento a Toronto.

“Alberto Urso non ha bisogno di presentazioni – ha dichiarato il sindaco Federico Basile, che lo ha voluto fortemente per chiudere i concerti natalizi – . Lui è un messinese che come tanti messinesi è andato via per fare carriera e stiamo ragionando su come farlo diventare un ambasciatore della città e della musica. Chiudiamo con il botto, sono sicuro che i messinesi lo accoglieranno con tanto affetto e che saranno in tantissimi. Sono convinto che faremo cose buone insieme”.

Alberto Urso è visibilmente emozionato: “Mi sono trasferito in America, a Toronto. Sarò qui fino a Giugno. Porto con me la mia messinesità. Per me è una grande emozione, dopo 4 anni da Amici è il mio primo concerto nella mia Messina. Spero ci siano tanti messinesi. Spazierò tanto dai Queen a Elton John fino a brani miei, sarà una scaletta molto ricca. In questi mesi prima di tornare a Toronto registrerò il nuovo album, poi partirà un tour. Ma quando posso torno subito qui dalla mia famiglia”.

“L’ultima volta – ha concluso Urso- qui è stato un abbraccio meraviglioso, subito dopo gli 8 mesi ad Amici. È stato stupendo, mi hanno dato tantissimo i miei fan e a loro devo tutto. Non vedo l’ora che sia stasera”.