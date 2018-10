Epilessia, nuovi farmaci e nuova classificazione: convegno a Roccalumera

. Roccalumera è stata la sede di un importante convegno dedicato all’epilessia. Tale malattia, molto frequente nella popolazione generale e che può essere la prima manifestazione di varie malattie che colpiscono il sistema nervoso, necessita ancora di essere identificata in tempi brevi dato che i sintomi, molto vari e diversi tra essi, possono facilmente fuorviare la diagnosi. Da circa un anno, è stata formulata una nuova classificazione accettata a livello internazionale e che consente più facilmente di individuare il tipo specifico di patologia di cui è colpito il soggetto. I bambini e gli anziani sono i più colpiti dalla malattia. Allo stato attuale i farmaci disponibili sono innumerevoli, oltre 20, e ciò consente notevoli possibilità di curare la malattia in modo ottimale. Il convegno, del cui comitato scientifico ha fatto parte il professor Francesco Pisani, docente di neurologia dell’ateneo messinese e riconosciuto esperto internazionale, ha fatto il punto sui due aspetti innovativi: la nuova classificazioni ed i nuovissimi farmaci entrati ormai in commercio. Restano ancora da migliorare gli aspetti socio-culturali, essendo i pregiudizi su tale patologia ancora diffusi e causa di uno scadimento della qualità della vita dei soggetti colpiti. Una corretta informazione delle problematiche reali da dover essere affrontate rappresenta un dovere per tutti. Un esempio esplicativo dell’importanza di tale informazione è il possesso della patente di guida, problema che ormai la legge ha affrontato ed elaborato in modo molto articolato. Al convegno hanno partecipato vari esperti e studiosi provenienti dalla Sicilia (Vito Sofia, Maurizio Elia, Gaetano Tortorella, Paolo Girlanda, Edoardo Spina, Ornella Daniele, Adriana Magaudda, Francesca Vanadia, Raffaele Falsaperla, Filippo Lo Presti, Roberto Biondi, Antonio Vetro, Giuseppe Caravaglios, Laura Rosa Pisani) e dalla Calabria (Antonio Gambardella, Angelo Labate, Edoardo Ferlazzo, Emilio Russo) nonché numerosi medici di differenti specializzazioni, quali neurologia, neurofisopatologia, neuropsichiatria infantile, neurologia pediatrica, pediatri, psichiatri e medici di medicina generale, i quali hanno ravvivato l’evento con innumerevoli domande.