Esenzioni o riduzioni Tari 2016. Domande entro il 15 novembre

E’ in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Messina l’avviso per la presentazione delle domande per l’esenzione e/o la riduzione della TARI 2016. Le istanze possono essere presentate da oggi, lunedì 1, sino al 15 novembre 2018. Hanno diritto alle agevolazioni TARI i contribuenti che abbiano un reddito ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 8mila; gli ultrasettantenni, che siano unici componenti del nucleo familiare, con una invalidità certificata del 100%, in possesso di un ISEE non superiore a € 10mila. Gli interessati dovranno rivolgersi esclusivamente ai CAF, ai centri di servizi o ai patronati convenzionati con il Comune di Messina il cui elenco, pubblicato sul sito web, sarà periodicamente aggiornato. Il servizio di ricezione ed inoltro delle domande è svolto a titolo assolutamente gratuito.