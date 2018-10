Diventerà Bellissima, Rigano nominato Responsabile Sanità territoriale Messina

Francesco Rigano, medico messinese che esercita nel territorio da trent’anni, è stato chiamato a far parte del tavolo tecnico deciso dall’Assessore regionale alla Salute on. Avv. Ruggero Razza nel settore della Medicina del Territorio. Suo referente il deputato regionale Pino Galluzzo, che ha individuato nel dottor Rigano, in quanto esperto in materia, quale responsabile Sanità Territoriale per la provincia di Messina di Diventerà Bellissima.

Tra i trascorsi politici di Rigano, è stato responsabile della Sanità nella Gioventù Liberale ed eletto consigliere di Facoltà a Medicina e Chirurgia (1985/88), ha operato nella segreteria dell’ex presidente della Regione Siciliana Franco Martino ed è stato Presidente del Comitato per la Sanità facente capo all’allora sottosegretario alla Sanità on. Prof. Saverio d’Aquino. Ha svolto attività sindacale prima nell’Associazione naz. Medici Specialisti in Formazione e Specialisti Italiani (ANMSSI) ricoprendo l’incarico di segretario prov. e componente del direttivo nazionale, ed è stato anche chiamato come Componente della Commissione “Giovani Medici” dell’Ordine prov. dei Medici di Messina. Già Componente del sindacato militare nazionale COCER. Ha esercitato la professione medica come chirurgo plastico e MMG in Piemonte, prov. di Cuneo. Già componente della commissione “Medicina Generale” dell’Ordine dei Medici di Messina 2014/2017 e componente del direttivo prov. FIMMG, è attualmente quadro dirigente prov. FIMMG, componente dell’esecutivo provinciale. e componente dell’Unità di Coordinamento Aziendale Distrettuale di Milazzo (UCAD).

“Mi riprometto di approfondire le tematiche inerenti la Medicina del Territorio, al fine di rendere più accessibili e fruibili le cure dei malati fragili laddove necessita ovvero al domicilio dei pazienti. Sulle tematiche specifiche un particolare impegno verrà destinato ai soggetti disabili gravi e nello specifico ai malati di Alzhaimer e ai loro familiari verso i quali il governo Musumeci si è impegnato ad investire congrue somme da destinare attraverso specifiche misure da perfezionare negli appositi tavoli tecnici. E’ stata firmata la nuova convenzione nazionale per la Medicina Generale (ACN) ma solo per alcuni punti, mentre le trattative per renderla efficace sul nostro territorio si giocheranno a livello Regionale (ACR). Pertanto auspico un buon lavoro di squadra in collaborazione col governo Musumeci, che potrebbe rivelarsi quantomai fondamentale per ottenere migliori benefici per i cittadini e soprattutto nell’ambito del rapporto medico/paziente. Ho già avviato un programma di incontri e mediazioni tra la parte sindacale (FIMMG) e la parte politica regionale”