3 gennaio 2019

MESSINA - L’ex Polveriera di Bisconte, struttura ottocentesca di proprietà del demanio Militare e in transito verso la Regione, versa in una condizione di totale abbandono. Il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto sollecita di nuovo l'amministrazione comunale a provvedere alla bonifica dell’area comunale antistante e concederla in gestione al Camaro, che ha trasformato il campo di calcio che si trova davanti in un autentico gioiello sportivo.