Femminicidio Sara Campanella. Stefano Argentino ha confessato VIDEO

E' lui l'assassino della 22enne di Misilmeri

di Alessandra Serio e Silvia De Domenico

MESSINA – Ha ammesso le proprie colpe Stefano Argentino. Si è concluso da poco l’interrogatorio, durato un paio d’ore, del 27enne che lunedì pomeriggio ha ucciso Sara Campanella, sul viale Gazzi, a Messina.

Su alcuni punti, ad esempio sull’arma usata per il delitto, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ora si attende la convalida dell’arresto, da parte del giudice, poi le indagini proseguiranno per analizzare i dettagli.

