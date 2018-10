Ferrovia Alcantara. Sgroi: "L'obiettivo è riaprirla ad uso commerciale"

Secondo l'associazione Ferrovie Siciliane bisogna puntare sulla riapertura ad uso commerciale, secondo l'associazione Ferrovia Valle Alcantara solo ad uso turistico, almeno in un primo momento (VEDI QUI).

Il sindaco di Randazzo, Francesco Sgroi, sta dalla parte dei primi: "La mia tesi all’interno del Consiglio del Parco Fluviale dell’Alcantara, peraltro condivisa dalla quasi totalità dei sindaci dei Comuni che ne fanno parte, è quella della riapertura della tratta ferrata Alcantara-Randazzo non a fini turistici, ma attraverso un collegamento stabile che ripristini l’antica tratta ferrata della vallata dell’Alcantara con un treno regionale. In prossimità della contrada San Lorenzo, nel Comune di Randazzo, la tratta della F.S. si interscambierà con la linea ferrata oggi di proprietà della F.C.E., al fine di potere proseguire verso i Comuni pedemontani della provincia di Catania. Così facendo si avrà la possibilità anche di porre in essere l’ammodernamento della linea ferrata Randazzo-Adrano, creando un collegamento stabile e veloce tra Randazzo e la metropolitana che oggi collega Adrano con Catania. Si pensa ad un’opera che una volta realizzata porterà alla decongestione del traffico veicolare su gomma, passando attraverso il punto nodale del comune di Randazzo in direzione Catania ed nel senso inverso in direzione Giardini Naxos. La realizzazione di questo progetto favorirà sia la mobilità della popolazione scolastica, che si potrà muovere più agevolmente e velocemente in direzione Catania e Messina e sia il flusso turistico proveniente da Taormina, diretto verso i paesi della vallata dell’Alcantara”.