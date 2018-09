Festeggiato il 128° compleanno di Forte Cavalli

Taglio della torta a Forte Cavalli affidato al sindaco Cateno De Luca, presente insieme all’Assessore Dafne Musolino. “Festa di compleanno” del Forte Umbertino organizzata dai Soci del Museo di Forte Cavalli, diretto dal prof. Enzo Caruso.

Ultimata nell’estate del 1890, in soli 2 anni(!) dall’inizio dei lavori, la Batteria “Monte Gallo (Oggi Forte Cavalli), ha resistito con le altre fortezze al Terremoto del 1908.

128 anni “portati” benissimo, anche grazie al lavoro di recupero della memoria e dell’intera fortezza operata in 18 anni dall’Associazione “Comunità Zancle” – ONLUS a cui è affidata la concessione demaniale.

Dal 2003, Forte Cavalli è sede del “Museo Storico della Fortificazione Permanente dello Stretto di Messina” che documenta, attraverso un percorso didattico, la storia dei Forti dello Stretto e della sua Difesa dal 1860 al 1943.

Il Museo gode oggi di importanti patrocini e accrediti e si inserisce a pieno titolo nel circuito internazionale dei siti fortificati europei per la valenza del patrimonio storico custodito nelle sue sale e per il percorso educativo rivolto alle scuole “Ho visto la Guerra, per questo amo la Pace”.

La visita guidata alla struttura e alle sale del Museo, l’affaccio sullo Stretto dai suoi spalti, hanno consentito al Sindaco di prendere contezza del prezioso patrimonio fortificato di cui è dotata la città di Messina e del suo valore come “attrattore” turistico e ambientale che fa, del Sistema Fortificato dello Stretto, un “unicum” nel Mediterraneo, da mettere in rete con altre splendide realtà presenti in città e da offrire ai tour operator per il “Brand Messina”.

Domenica 9 settembre, il Museo sarà aperto alle visite dalle ore 9,30 alle 12.00